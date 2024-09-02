10% компенсації за купівлю товарів українського виробництва — стартувала програма «Національний кешбек»

Громадяни зможуть щомісячно отримувати до 3 000 грн за купівлю товарів українського виробництва.

У Дії розпочався бета-тестування Нацкешбеку. Українці отримуватимуть 10% компенсації за купівлю товарів українського виробництва. Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

Зазначається, що відтепер громадяни зможуть щомісячно отримувати до 3 000 грн за купівлю товарів українського виробництва. Для цього потрібно просто доєднатися до програми в застосунку Дія.

Перший місяць сервіс працюватиме у форматі бета-тестування для перевірки його функціонал.

Кешбек можна буде витратити на:

- Медичні послуги, спорт, кіно, заклади харчування

- Комуналка, транспорт, мобільний зв’язок

- Донати на Сили оборони України, військові облігації та благодійність

- Багато інших послуг, товарів українського виробництва

Перелік продавців, виробників та товарів, за які нараховується кешбек, можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, з 2 вересня почав працювати Національний кешбек через Дію. Відповідну постанову про експериментальний проект щодо надання державної грошової допомоги покупцям товарів та послуг українського виробництва в рамках Всеукраїнської економічної платформи «Зроблено в Україні» опублікував Кабмін. Проект буде тривати до 31 грудня 2025 року.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», для участі в проекті покупець повинен надати дозвіл на надання інформації для забезпечення дотримання положень Закону "Про банки і банківську діяльність» щодо банківської таємниці, згоду на передачу інформації про платіжні операції з обраних поточних рахунків до інформаційної системи для надання електронної публічної послуги «Кешбек «Зроблено в Україні» за формою, визначеною уповноваженим банком.

Додамо, Кабмін дозволив оплачувати допомогу адвокатів за рахунок національного кешбеку.

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