У Держпраці зазначають, що працівникам молодше 18 років встановлюється скорочена тривалість робочого часу.

Державна служба з питань праці пояснює, чи може тривалість робочого часу працівника молодше 18 років становити 40 годин на тиждень.

Працівникам молодше вісімнадцяти років встановлюється скорочена тривалість робочого часу.

Для осіб у віці від 16 до 18 років – 36 годин на тиждень. Тобто не більше 7 годин на день при 5-денному робочому тижню і 6 годин при 6-денному.

Працівники віком 15-16 років, а також учні 14-15 років, що працюють під час канікул, можуть працювати по 24 години на тиждень.

Тривалість робочого дня для таких осіб не може перевищувати 4 години на день при 6-денному робочому тижню і дорівнювати 5 годинам при 5-денному.

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