Блогер із Ірану отримав 12 років в’язниці за твіт з крапкою

У червні чоловіка заарештували після того, як його твіт з однією крапкою набрав більше лайків, ніж пост глави держави.

Іранського блогера Хоссейна Шанбехзаде засуджено на 12 років в'язниці за твіт, що містить тільки крапку, яку він поставив у відповідь на пост глави держави аятоли Алі Хаменеї. Про це повідомляє Iran International.

У червні чоловіка заарештували після того, як його твіт з однією крапкою набрав більше лайків, ніж пост Хаменеї.

Блогера було засуджено до п'яти років за «пропаганду на користь Ізраїлю», чотири роки за «образу ісламських святинь», два роки за «поширення хибної інформації» та один рік за «антидержавну пропаганду».

Адвокат планує оскаржити вирок, а обліковий запис блогера був деактивований.

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