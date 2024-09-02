Блогер из Ирана получил 12 лет тюрьмы за твит с точкой

В июне мужчину арестовали после того, как его твит с одной точкой набрал больше лайков, чем пост главы государства.

Иранский блогер Хоссейн Шанбехзаде осужден на 12 лет тюрьмы за твит, содержащий только точку, которую он поставил в ответ на пост главы государства аятоллы Али Хаменеи. Об этом сообщает Iran International.

В июне мужчину арестовали после того, как его твит с одной точкой набрал больше лайков, чем пост Хаменеи.

Блогер был приговорен к пяти годам за «пропаганду в пользу Израиля», четырем годам за «оскорбление исламских святынь», двум годам за «распространение ложной информации» и одному году за «антигосударственную пропаганду».

Адвокат планирует обжаловать приговор, а аккаунт блогера был деактивирован.

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