Распространял через Телеграм информацию о ВСУ и поддерживал войну: суд оставил под стражей николаевца

40-летний мужчина поддерживал рф и оправдывал войну.

В Центральном районном суду Николаева продолжается судебное рассмотрение уголовного производства по обвинению 40-летнего жителя Николаева в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как стало известно, мужчина, используя Телеграм-канал, который был создан для сбора информации о движении и расположении подразделений ВСУ, с целью их дальнейшей передачи представителям спецслужб государства-агрессора, посылал туда сведения о местах дислокации вооруженных формирований Украины.

Также он оправдывал вооруженную агрессию против Украины и поддерживал действия рф.

Кроме этого, согласно обвинительному акту, последний публиковал сообщения, направленные на унижение национальной чести и достоинства и разжигание вражды, используя унизительные и оскорбительные эпитеты в адрес жителей Украины и Вооруженных Сил.

Судом решался вопрос о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемого.

Прокурор в обоснование ходатайства отмечал, что риски, учтенные при избрании меры пресечения, не уменьшились и не исчезли. Обвиняемый, во избежание ответственности, может скрываться от суда, кроме этого продолжают существовать Телеграм-каналы, с помощью которых последний осуществлял противоправную деятельность.

Обвиняемый категорически возразил против продления сроков меры пресечения. По его мнению, риски, приведенные прокурором, основываются на предположениях. Защитник просил суд отказать в удовлетворении ходатайства.

По результатам разбирательства суд принял продлить срок содержания под стражей в отношении обвиняемого без определения размера залога.

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