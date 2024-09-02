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Налоговая напомнила, как получить выписку из реестра плательщиков НДС

19:42, 2 сентября 2024
Отмечается, что пользователи мобильного приложения «Моя налоговая» в разделе «Реестры» могут просмотреть данные реестра плательщиков НДС.
Налоговая напомнила, как получить выписку из реестра плательщиков НДС
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Главное управление ГНС в Харьковской области сообщает, как получить выписку из реестра плательщиков НДС.

Отмечается, что согласно п. 183.11 ст. 183 раздела V Налогового кодекса Украины и Положения о регистрации плательщиков налога на добавленную стоимость, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 14.11.2014 №1130, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 17.11.2014 под №1456/26233 (раздел 2 1130) плательщик НДС может подать Запрос о получении выписки из реестра плательщиков налога на добавленную стоимость в контролирующий орган по основному месту учета плательщика одним из следующих способов:

  • непосредственно в контролирующий орган лично плательщиком налога на добавленную стоимость или представителем плательщика;
  • почтой;
  • средствами информационно-коммуникационной системы «Электронный кабинет», вход которой осуществляется по адресу: cabinet.tax.gov.ua или информационно-коммуникационной системы «Единое окно представления электронной отчетности».

Запрос о получении выписки из реестра плательщиков налога на добавленную стоимость подается по форме №1-ЗВР согласно приложению 8 к Положению №1130. Все разделы запроса подлежат заполнению. Запрос обязательно должен быть подписан заявителем с указанием даты.

Административная услуга предоставляется бесплатно.

Срок предоставления административной услуги – 2 рабочих дня.

Пользователи мобильного приложения «Моя налоговая» в разделе «Реестры» могут просмотреть данные реестра плательщиков НДС.

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