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В Киеве псевдоправоохранители придумали дело о госсовете и заставили бизнесмена перечислить им $250 000

15:29, 2 сентября 2024
Владельцу криптовалюты злоумышленники угрожали уголовной ответственностью по вымышленным обвинениям в государственной измене.
В Киеве псевдоправоохранители придумали дело о госсовете и заставили бизнесмена перечислить им $250 000
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В Киеве стражи порядка задержали четырех псевдоправохранителей, которые угрозами заставили криптобизнесмена перечислить им 250 тысяч долларов США. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Отмечается, что четверо мужчин узнали, что у 20-летнего основателя онлайн-бизнеса есть значительная сумма денег в криптовалюте. Они приехали к нему домой и представились правоохранителями.

«Владельцу криптовалюты угрожали уголовной ответственностью по вымышленным обвинениям в государственной измене за сотрудничество с гражданином рф, однако за 250 тыс. долларов США пообещали «уладить» ситуацию», - пишут в прокуратуре.

Таким образом, псевдоправоохранители заставили потерпевшего перечислить криптовалюту на сумму почти 10 млн гривен на их криптокошелек. В тот же день они обналичили эти деньги через один из обменных пунктов Киева.

Во время обысков у фигурантов изъяли банковские карты, компьютеры, мобильные телефоны, автомобили премиум-класса, поддельные удостоверения журналистов и членов общественных формирований по охране порядка, амуницию, около 7 тыс. долларов США и более 63 тыс. грн.

Четырем лицам сообщено о подозрении в вымогательстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения, что нанесло имущественный ущерб потерпевшему в особо крупных размерах. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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