Турция официально подала заявку на вступление к блоку стран БРИКС – СМИ

По информации СМИ, Турция направила заявку на присоединение к БРИКС.

Источник фото: Magda Gibelli/Bloomberg

Турция подала заявку на присоединение к блоку стран БРИКС, куда входят россия, Китай, Индия, ЮАР и Бразилия, пытаясь построить альянсы за пределами Запада. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на собственные неназванные источники, знающие ситуацию.

Отмечается, что блок намерен обсудить расширение на саммите в рф в октябре.

Собеседники журналистов говорят, что Турция якобы официально попросила присоединиться к группе стран БРИКС несколько месяцев назад, «поскольку она стремится укрепить свое глобальное влияние и наладить новые связи за пределами традиционных западных союзников».

Также, как пишет Bloomberg, люди, знающие ситуацию, отмечают, что Турция пошла на такой шаг несколько месяцев назад, потому что разочаровалась из-за отсутствия прогресса в присоединении к ЕС (Турция ведет переговоры о вступлении с 2005-го). Причина также в разногласиях с некоторыми членами НАТО.

Как отмечают в СМИ, Министерство иностранных дел и администрация президента Турции отказались от комментариев.

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