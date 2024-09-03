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Как нотариусу подать отчет через электронный кабинет на портале пенсионного фонда – инструкция

07:36, 3 сентября 2024
Электронный сервис предоставляет возможность нотариусам присылать в ПФ отчеты о заключенных договорах купли-продажи недвижимого имущества и оплате сбора на обязательное государственное пенсионное страхование.
Как нотариусу подать отчет через электронный кабинет на портале пенсионного фонда – инструкция
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило, что на вебпортале ПФУ нотариусы имеют возможность воспользоваться электронным кабинетом, который позволяет удобно управлять документами и осуществлять необходимые операции онлайн. Этот сервис упрощает рабочие процессы и повышает эффективность взаимодействия с Пенсионным фондом.

Электронный сервис предоставляет возможность нотариусам посылать в Пенсионный фонд отчеты о:

- заключены договоры купли-продажи недвижимого имущества;

- уплата сбора на обязательное государственное пенсионное страхование.

Чтобы воспользоваться электронным кабинетом нотариуса, необходимо авторизироваться на веб-портале с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

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