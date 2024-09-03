Як нотаріусу подати звіт через електронний кабінет на порталі пенсійного фонду — інструкція

Електронний сервіс надає можливість нотаріусам надсилати до ПФ звіти про укладені договори купівлі-продажу нерухомого майна та сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування.

Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало, на вебпорталі ПФУ нотаріуси мають можливість скористатися електронним кабінетом, який дозволяє зручно керувати документами та здійснювати необхідні операції онлайн. Цей сервіс спрощує робочі процеси та підвищує ефективність взаємодії з Пенсійним фондом.

Електронний сервіс надає можливість нотаріусам надсилати до Пенсійного фонду звіти про:

- укладені договори купівлі-продажу нерухомого майна;

- сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування.

Щоб скористатися електронним кабінетом нотаріуса, необхідно авторизуватися на вебпорталі за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

https://portal.pfu.gov.ua/

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