За інформацією ЗМІ, Туреччина надіслала заявку на приєднання до БРІКС.

Джерело фото: Magda Gibelli/Bloomberg

Туреччина подала заявку на приєднання до блоку країн БРІКС, куди входять росія, Китай, Індія, ПАР та Бразилія, намагаючись побудувати альянси за межами Заходу. Про це пише Bloomberg, посилаючись на власні неназвані джерела, обізнані із ситуацією.

Зазначається, що блок збирається обговорити розширення на саміті в рф в жовтні.

Співрозмовники журналістів кажуть, що Туреччина нібито офіційно попросила приєднатися до групи країн БРІКС кілька місяців тому, «оскільки вона прагне зміцнити свій глобальний вплив і налагодити нові зв’язки за межами традиційних західних союзників».

Також, як пише Bloomberg, люди, обізнані з ситуацією, зазначають, що Туреччина пішла на такий крок кілька місяців тому, бо розчарувалася через відсутність прогресу щодо приєднання до ЄС (Туреччина веде переговори про вступ з 2005-го). Причина також у розбіжностях з деякими членами НАТО.

Як зауважують у ЗМІ, Міністерство закордонних справ і адміністрація президента Туреччини відмовилися від коментарів.

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