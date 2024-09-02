У Києві псевдоправоохоронці вигадали справу про дерзжраду та змусили бізнесмена перерахувати їм $250 000

Власнику криптовалюти зловмисники погрожували кримінальною відповідальністю за вигаданими обвинуваченнями у державній зраді.

У Києві правоохоронці затримали чотирьох псевдоправоохоронців, які погрозами змусили криптобізнесмена перерехувати їм 250 тисяч доларів США. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Зазначається, що четверо чоловіків дізнались, що 20-річний засновник онлайн-бізнесу має значну суму грошей у криптовалюті. Вони приїхали до нього додому та представились правоохоронцями.

«Власнику криптовалюти погрожували кримінальною відповідальністю за вигаданими обвинуваченнями у державній зраді за співпрацю з громадянином рф, однак за 250 тис. доларів США пообіцяли «залагодити» ситуацію», - пишуть у прокуратурі.

Таким чином псевдоправохоронці змусили потерпілого перерахувати криптовалюту на суму майже 10 млн гривень на їхній криптогаманець. Того ж дня вони перевели ці гроші у готівку через один з обмінних пунктів Києва.

Під час обшуків у фігурантів вилучили банківські картки, компʼютери, мобільні телефони, автомобілі преміум-класу, підробні посвідчення журналістів та членів громадських формувань з охорони порядку, амуніцію, майже 7 тис. доларів США і понад 63 тис. грн.

Наразі чотирьом особам повідомлено про підозру у вимаганні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, що завдало майнової шкоди потерпілому в особливо великих розмірах. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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