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Податкова нагадала, як отримати витяг з реєстру платників ПДВ

19:42, 2 вересня 2024
Зазначається, що користувачі мобільного застосунку «Моя податкова» у розділі «Реєстри» можуть переглянути дані реєстру платників ПДВ.
Податкова нагадала, як отримати витяг з реєстру платників ПДВ
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Головне управління ДПС у Харківській області повідомляє,  як отримати витяг з реєстру платників ПДВ.

Зазначається, що відповідно до п. 183.11 ст. 183 розділу V Податкового кодексу України та Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2014 №1130, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.11.2014 за №1456/26233 (розділ VII) (далі – Положення №1130) платник ПДВ може подати Запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість до контролюючого органу за основним місцем обліку платника в один із таких способів:

  • безпосередньо до контролюючого органу особисто платником податку на додану вартість або представником платника;
  • поштою;
  • засобами інформаційно-комунікаційної системи «Електронний кабінет», вхід до якої здійснюється за адресою: cabinet.tax.gov.ua або інформаційно-комунікаційної системи «Єдине вікно подання електронної звітності».

Запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість подається за формою № 1-ЗВР згідно з додатком 8 до Положення №1130. Усі розділи запиту підлягають заповненню. Запит обов’язково повинен бути підписаним заявником iз зазначенням дати.

Адміністративна послуга надається безоплатно.

Строк надання адміністративної послуги - 2 робочі дні.

Користувачі мобільного застосунку «Моя податкова» у розділі «Реєстри» можуть переглянути дані реєстру платників ПДВ.

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