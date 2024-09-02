Податкова нагадала, як отримати витяг з реєстру платників ПДВ

Головне управління ДПС у Харківській області повідомляє, як отримати витяг з реєстру платників ПДВ.
Зазначається, що відповідно до п. 183.11 ст. 183 розділу V Податкового кодексу України та Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2014 №1130, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.11.2014 за №1456/26233 (розділ VII) (далі – Положення №1130) платник ПДВ може подати Запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість до контролюючого органу за основним місцем обліку платника в один із таких способів:
Запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість подається за формою № 1-ЗВР згідно з додатком 8 до Положення №1130. Усі розділи запиту підлягають заповненню. Запит обов’язково повинен бути підписаним заявником iз зазначенням дати.
Адміністративна послуга надається безоплатно.
Строк надання адміністративної послуги - 2 робочі дні.
Користувачі мобільного застосунку «Моя податкова» у розділі «Реєстри» можуть переглянути дані реєстру платників ПДВ.
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