Поширював через Телеграм інформацію про ЗСУ та підтримував війни: суд лишив під вартою миколаївця

40-річний чоловік підтримував рф та виправдовував війну.

У Центральному районному суді м.Миколаєва триває судовий розгляд кримінального провадження за обвинуваченням 40-річного жителя Миколаєва в державній зраді. Про це повідомляє пресслужба суду.

Як стало відомо, чоловік, використовуючи Телеграм-канал, який був створений для збору інформації про рух та розташування підрозділів ЗСУ, з метою їх подальшої передачі представникам спецслужб держави-агресора, надсилав туди відомості щодо місць дислокації збройних формувань України.

Також, він виправдовував збройну агресію проти України та підтримував дії рф.

Окрім цього, він публікував повідомлення, спрямовані на приниження національної честі та гідності і розпалювання ворожнечі, використовуючи принизливі та образливі епітети на адресу мешканців України та ЗСУ.

Судом вирішувалось питання про продовження строку тримання під вартою стосовно обвинуваченого.

Прокурор в обґрунтування клопотання зазначав, що ризики, враховані під час обрання запобіжного заходу не зменшились і не зникли. Обвинувачений, з метою уникнення відповідальності, може переховуватись від суду, окрім цього продовжують існувати Телеграм-канали, за допомогою яких останній здійснював протиправну діяльність.

Обвинувачений категорично заперечив проти продовження строків запобіжного заходу. На його думку, ризики, наведені прокурором ґрунтуються на припущеннях. Захисник просив суд відмовити у задоволенні клопотання.

За результатами розгляду суд ухвалив продовжити строк тримання під вартою стосовно обвинуваченого без визначення розміру застави.

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