В Гоструда отмечают, что работникам младше 18 лет устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени.

Государственная служба по вопросам труда объясняет, может ли продолжительность рабочего времени работника младше 18 лет составлять 40 часов в неделю.

Работникам младше восемнадцати лет устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени.

Для лиц в возрасте от 16 до 18 лет – 36 часов в неделю. То есть не более 7 часов в день при 5-дневной рабочей неделе и 6 часов при 6-дневной.

Работники 15-16 лет, а также учащиеся 14-15 лет, работающие во время каникул, могут работать по 24 часа в неделю.

Продолжительность рабочего дня для таких лиц не может превышать 4 часа в день при 6-дневной рабочей неделе и равняться 5 часам при 5-дневной.

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