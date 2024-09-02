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10% компенсации за покупку товаров украинского производства — стартовала программа «Национальный кэшбек»

15:47, 2 сентября 2024
Граждане смогут ежемесячно получать до 3000 грн за покупку товаров украинского производства.
10% компенсации за покупку товаров украинского производства — стартовала программа «Национальный кэшбек»
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В Дії началось бета-тестирование Нацкешбека. Украинцы будут получать 10% компенсации за покупку товаров украинского производства. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

Отмечается, что теперь граждане смогут ежемесячно получать до 3 000 грн за покупку товаров украинского производства. Для этого нужно просто присоединиться к программе в приложении Дія.

Первый месяц сервис будет работать в формате бета-тестирования для проверки его функционала.

Кешбек можно будет потратить на:

- медицинские услуги, спорт, кино, заведения питания

- Коммуналка, транспорт, мобильная связь

- Донаты на Силы обороны Украины, военные облигации и благотворительность

- Много других услуг, товаров украинского производства

Список продавцов, производителей и товаров, за которые начисляется кэшбек, можно найти по ссылке.

Напомним, со 2 сентября начал работать Национальный кэшбек через Дію. Соответствующее постановление об экспериментальном проекте о предоставлении государственной денежной помощи покупателям товаров и услуг украинского производства в рамках Всеукраинской экономической платформы «Сделано в Украине» опубликовал Кабмин. Проект продлится до 31 декабря 2025 года.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», для участия в проекте покупатель должен предоставить разрешение на предоставление информации для обеспечения соблюдения положений Закона «О банках и банковской деятельности» по банковской тайне, согласие на передачу информации о платежных операциях с выбранных текущих счетов в информационную систему для предоставления электронной публичной услуги «Кешбек «Сделано в Украине» по форме, определенной уполномоченным банком.

Добавим, Кабмин разрешил оплачивать помощь адвокатов за счет национального кэшбека.

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