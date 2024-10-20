Что известно о шаге, которым хотят заменить копейку — история возникновения счетной единицы

Наименование «шаг» использовали прежде всего как мелкую счетную единицу.

Фото: bank.gov.ua

Старший научный сотрудник Национального музея истории Украины Владислав Беспалько рассказал об истории возникновения шага, которым хотят заменить копейку. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

По его словам, наименование «шаг» использовали прежде всего как мелкую счетную единицу в три польских деньги, впоследствии — две российские копейки, равные им по курсовому соотношению. Также это было разговорное название монеты таких номиналов.

«В Гетманщине название получило широкое потребление. 1675 одна женщина рассказала, что воспользовалась услугами волшебницы: «И сейчас повела меня в сад на болото под яблоню, обернув трижды, велела мне сесть и за нож держаться, а сама, взяв шаг денег, пошла на болото». Когда с концом XVII века обращение все больше наполнялось российской монетной массой, шаг был составляющей так называемого «украинского» счета денег — счетный золотой делился на 10 шагов, а шаг составлял 2 копейки», - сказал он.

Он отметил, что с реформой 1839—1843 годов название «шаг» перенесли на монету ½ копейки. Во времена УНР по 1/100 гривны стал новой разменной единицей украинской валютной системы.

Владислав в своих научных изысканиях нашел подтверждение, что уже в казацкой Украине название «шаг» широко употреблялось в языке делопроизводства.

«Краткое и вместительное слово «шаг» хорошо иллюстрирует свойство разговорной речи того времени экономить языковые средства. Поэтому оно быстро стало популярным и основным наименованием мелкой цифры денег, глубоко укоренилось в языковом употреблении и украинской культуре в целом», — подчеркнул он в своем выступлении в НБУ во время объявления инициативы по переименованию копейки в шаг, с которой Национальный банк выступил в сентябре для восстановления исторической справедливости и дерусификации национальной валюты.

В то время как копейка возникла в XVI веке с реформой в рамках российской монетной системы для определения монеты в две московские «деньги». С XVIII века копейка как разменная монета в паре с рублем обеспечивала монетной массой денежное обращение в составе русской империи, а далее СССР. Оттуда и поговорка: «Копейка рубля бережет».

«Поэтому украинскость шага не вызывает вопросов, как и то, что наличие копейки в денежном обращении независимой Украины неприемлемо, ведь продолжает объединять нас с россией», - добавили в НБУ.

Напомним, что Национальный банк инициировал изменение названия разменных монет с «копейки» на «шаг». Это необходимо для восстановления исторической справедливости, дерусификации и возрождения национальных традиций

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в случае переименования копеек в шаги, расходы НБУ и себестоимость монет останутся без изменений. Об этом заявил директор Департамента денежного обращения НБУ Олег Прохода.

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