В Черкасской области мужчина бросил гранату в компанию подростков — трое пострадавших

В результате взрыва пострадали двое 17-летних парней и 17-летняя девушка.

В Черкасской области правоохранители задержали мужчину, который бросил гранату и ранил подростков. В результате взрыва пострадали двое 17-летних парней и 17-летняя девушка. Их доставили в больницу. Об этом сообщает полиция региона.

Событие произошло 18 октября, около 22:00, в селе Крымки Звенигородского района.

«К компании подростков, отдыхавших возле дома культуры и сельского магазина, подъехал на автомобиле подвыпивший мужчина и подошел попросить зажигалку. После чего он начал приставать к несовершеннолетним, обижать их нецензурной бранью и ударил 17-летнего парня. Затем мужчина сел в свой автомобиль и уехал. Через несколько минут он вернулся с гранатой, которую бросил в компанию детей», — рассказали в полиции.

В результате взрыва ранения получили трое несовершеннолетних. Их медики скорой помощи доставили в больницу с осколочными ранениями лица, плеч, ног и груди.

Правоохранители изъяли остатки гранаты и спусковой рычаг, направившихся на экспертизу.

Установлено, что в совершении преступления причастен 39-летний житель Звенигородского района. Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По месту его жительства полицейские провели неотложный обыск, в ходе которого изъяли доказательства и направили на экспертизу в Черкасский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ст. 15 ч. 2 п. 1 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от десяти до 15 лет или пожизненное лишение свободы. Досудебное расследование продолжается.

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