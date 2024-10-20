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В Британии работница отсудила у начальника деньги после того, как он трижды с ней не поздоровался

17:15, 20 октября 2024
Судья пришла к выводу, что поведение руководителя было «неразумной» и, вероятно, «подорвала доверие и уверенность» женщины.
В Британии работница отсудила у начальника деньги после того, как он трижды с ней не поздоровался
Фото иллюстративное, источник фото - shutterstock.com
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В Великобритании офисная работница получит компенсацию после того, как ее босс по подбору персонала нарушил трудовое законодательство, отказавшись поздороваться с ней. Размер компенсации будет определен позже, пишет Daily Mail.

Эндрю Гилкрист трижды отказался поздороваться с Надин Генсон, когда она пришла на работу. Он рассердился на работницу, потому что думал, что она опоздала, но он не знал, что она была у врача. Позже 62-летний мужчина решил повысить заработную плату двум коллегам в течение часа после конфликта с ней, не сообщив об этом Генсон.

В суде Надин выиграла иск о несправедливом увольнении, а судья по трудовым спорам Сара Дэвис пришла к выводу, что его поведение было «неразумным» и, вероятно, «взорвало доверие и уверенность».

В суде было заявлено, что мужчина «намеренно подрывал доверие» к региональному операционному директору Генсону, чтобы заставить его уволиться. Он толкнул ее телефон, когда она пыталась объяснить, что у нее назначена встреча, предложил ей «уволиться» и за ее спиной повысил зарплату двум сотрудникам, не уведомив ее об этом.

Генсон, которая в конце концов уволилась и страдала от тревоги из-за того, как с ней обращался начальник, теперь успешно подала в суд на его компанию за несправедливое увольнение. Она также выиграла иск о несанкционированном вычете из заработной платы после того, как Гилкрист удержал ее больничные, поскольку считал, что она симулировала болезнь.

«Это поведение владельца и директора нового работодателя, которое рассчитано или может подорвать доверие», - сказала судья. «Хотя само по себе такое поведение не может быть фундаментальным нарушением контракта, оно может способствовать такому нарушению».

По словам Хенсон, она трижды пожелала доброе утро боссу, но он проигнорировал ее. Затем он сказал ей в присутствии коллег: «Я предлагаю вам пройти в комнату для совещаний». Они отправились в комнату для совещаний. Она попыталась показать ему свой телефон с подтверждением визита к врачу, но он отодвинул его в сторону. «Он сказал: «Я предлагаю вам уйти, если вы не хотите быть здесь». Она ответила: «После 20 лет работы в компании я уйду только тогда, когда вы меня уволите». Встреча стала довольно горячей. Она пыталась рассказать Гилкристу о том, как она выполняла свою роль.

Начальник утверждал на суде, что он «не помнит», поздоровался ли, поскольку был очень занят, но сказал, что, по его мнению, поздоровался «со всеми».

Трибунал признал его показания «совершенно неубедительными».

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