Практика судів
  1. У світі

У Британії працівниця відсудила у начальника гроші після того, як він тричі з нею не привітався

17:15, 20 жовтня 2024
Суддя дійшла висновку, що поведінка керівника була «нерозумною» і, ймовірно, «підірвала довіру та впевненість» жінки.
У Британії працівниця відсудила у начальника гроші після того, як він тричі з нею не привітався
Фото ілюстративне, джерело фото - shutterstock.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Великій Британії офісна працівниця отримає компенсацію після того, як її бос з підбору персоналу порушив трудове законодавство, відмовившись привітатися з нею. Розмір компенсації буде визначено пізніше, пише Daily Mail.

Ендрю Гілкріст тричі відмовився привітатися з Надін Генсон, коли вона прийшла на роботу. Він розсердився на працівницю, бо думав, що вона запізнилася, але він не знав, що вона була у лікаря. Згодом 62-річний чоловік вирішив підвищити заробітну плату двом колегам протягом години після конфлікту з нею, не повідомивши про це Генсон.

У суді Надін виграла позов про несправедливе звільнення, а суддя з трудових спорів Сара Девіс дійшла висновку, що його поведінка була «нерозумною» і, ймовірно, «підірвала довіру та впевненість».

У суді було заявлено, що чоловік «навмисно підривав довіру» до регіональної операційної директорки Генсон, щоб змусити її звільнитися. Він штовхнув її телефон, коли вона намагалася пояснити, що у неї призначена зустріч, запропонував їй «звільнитися» і за її спиною підвищив зарплату двом співробітникам, не повідомивши її про це.

Генсон, яка врешті-решт звільнилася і страждала на тривогу через те, як з нею поводився начальник, тепер успішно подала до суду на його компанію за несправедливе звільнення. Вона також виграла позов про несанкціоноване відрахування із заробітної плати після того, як Гілкріст утримав її лікарняні, оскільки вважав, що вона симулювала хворобу.

«Це поведінка власника і директора нового роботодавця, яка розрахована або може підірвати довіру», - сказала суддя. «Хоча сама по собі така поведінка не може бути фундаментальним порушенням контракту, вона може сприяти такому порушенню».

За словами Генсон, вона тричі побажала доброго ранку босу, але він проігнорував її. Потім він сказав їй у присутності колег: «Я пропоную вам пройти до кімнати для нарад». Вони пішли до кімнати для нарад. Вона спробувала показати йому свій телефон з підтвердженням візиту до лікаря, але він відсунув його вбік. «Він сказав: «Я пропоную вам піти, якщо ви не хочете бути тут». Вона відповіла: «Після 20 років роботи в компанії я піду лише тоді, коли ви мене звільните». Зустріч стала досить гарячою. Вона намагалася розповісти Гілкрісту про те, як вона виконувала свою роль.

Начальник стверджував на суді, що він «не пам'ятає», чи привітався, оскільки був дуже зайнятий, але сказав, що, на його думку, привітався «з усіма».

Трибунал визнав його свідчення «абсолютно непереконливими».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

суд

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У разі несплати штрафу від ТЦК вживаються заходи примусового виконання рішень шляхом звернення стягнення на кошти та майно боржника – Мін’юст

У Мін’юсті роз’яснили порядок звернення стягнення на кошти та майно у разі несплати штрафу ТЦК.

У Сімейному кодексі пропонують запровадити можливість встановлення спільної батьківської опіки з почерговим проживанням дитини з кожним з батьків

Пропонується, аби за результатами вирішення спору щодо визначення місця проживання малолітньої дитини орган опіки та піклування або суд міг встановити спільну батьківську опіку з почерговим проживанням дитини з кожним з батьків за відповідним графіком.

Засудження військовослужбовця за дезертирство без допиту командира – Верховний Суд вказав, коли немає порушення права на перехресний допит

Адвокат стверджував про те, що нез’явлення засудженого на військову службу пов’язано із тим, що він виконував наказ свого командира, але суд не допитав командира, чим порушив право на перехресний допит – але Верховний Суд зазначив, що оскільки командира відшукати не вдалося, то право не порушено.

Кабмін затвердив порядок ведення реєстру лобістів, де будуть дані про зустрічі з депутатами і міністрами

Уряд затвердив положення про Реєстр прозорості, куди будуть вносити звіти лобісти.

Кабмін на виконання рішення КСУ пропонує дозволити засудженим короткочасні виїзди за межі колонії

Уряд пропонує дозволити короткочасні виїзди засуджених з місць позбавлення свободи.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Євген Чаку
    Євген Чаку
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Руслан Сидорович
    Руслан Сидорович
    член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України