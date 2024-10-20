У Британії працівниця відсудила у начальника гроші після того, як він тричі з нею не привітався

Суддя дійшла висновку, що поведінка керівника була «нерозумною» і, ймовірно, «підірвала довіру та впевненість» жінки.

Фото ілюстративне, джерело фото - shutterstock.com

У Великій Британії офісна працівниця отримає компенсацію після того, як її бос з підбору персоналу порушив трудове законодавство, відмовившись привітатися з нею. Розмір компенсації буде визначено пізніше, пише Daily Mail.

Ендрю Гілкріст тричі відмовився привітатися з Надін Генсон, коли вона прийшла на роботу. Він розсердився на працівницю, бо думав, що вона запізнилася, але він не знав, що вона була у лікаря. Згодом 62-річний чоловік вирішив підвищити заробітну плату двом колегам протягом години після конфлікту з нею, не повідомивши про це Генсон.

У суді Надін виграла позов про несправедливе звільнення, а суддя з трудових спорів Сара Девіс дійшла висновку, що його поведінка була «нерозумною» і, ймовірно, «підірвала довіру та впевненість».

У суді було заявлено, що чоловік «навмисно підривав довіру» до регіональної операційної директорки Генсон, щоб змусити її звільнитися. Він штовхнув її телефон, коли вона намагалася пояснити, що у неї призначена зустріч, запропонував їй «звільнитися» і за її спиною підвищив зарплату двом співробітникам, не повідомивши її про це.

Генсон, яка врешті-решт звільнилася і страждала на тривогу через те, як з нею поводився начальник, тепер успішно подала до суду на його компанію за несправедливе звільнення. Вона також виграла позов про несанкціоноване відрахування із заробітної плати після того, як Гілкріст утримав її лікарняні, оскільки вважав, що вона симулювала хворобу.

«Це поведінка власника і директора нового роботодавця, яка розрахована або може підірвати довіру», - сказала суддя. «Хоча сама по собі така поведінка не може бути фундаментальним порушенням контракту, вона може сприяти такому порушенню».

За словами Генсон, вона тричі побажала доброго ранку босу, але він проігнорував її. Потім він сказав їй у присутності колег: «Я пропоную вам пройти до кімнати для нарад». Вони пішли до кімнати для нарад. Вона спробувала показати йому свій телефон з підтвердженням візиту до лікаря, але він відсунув його вбік. «Він сказав: «Я пропоную вам піти, якщо ви не хочете бути тут». Вона відповіла: «Після 20 років роботи в компанії я піду лише тоді, коли ви мене звільните». Зустріч стала досить гарячою. Вона намагалася розповісти Гілкрісту про те, як вона виконувала свою роль.

Начальник стверджував на суді, що він «не пам'ятає», чи привітався, оскільки був дуже зайнятий, але сказав, що, на його думку, привітався «з усіма».

Трибунал визнав його свідчення «абсолютно непереконливими».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.