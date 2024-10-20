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Північнокорейських військових, ймовірно, першочергово перекинуть на Курщину, — Сухопутні війська

14:51, 20 жовтня 2024
Голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко вважає, що північнокорейських військових спершу відправлять на Курщину, що дозволить їм адаптуватися і дасть можливість рф для політичних маневрів.
Північнокорейських військових, ймовірно, першочергово перекинуть на Курщину, — Сухопутні війська
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Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко припустив, що північнокорейських військових, які прибули в росію для участі у війні проти України, ймовірно, першочергово перекинуть на Курщину. 

Він наголосив на тому, що військові з КНДР вже давно воюють проти України у складі зс рф. Початково це були оператори корейських ракет, артилеристи, які проводили навчання та адаптацію снарядів КНДР до російської артилерії та інженери.

При цьому він додав, що свого часу північнокорейські військові допомагали будувати тунелі в Палестині та Лівані.

"Швидше за все, їх використають на Курщині. Це дасть певний період для їхньої адаптації. Це дасть можливість росії для політичного маневру, оскільки вони завжди можуть заявити, що північнокорейські війська - це як союзники, які допомагають вести бойові дії на території рф", — зазначив Тимочко.

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війна КНДР

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