Зловмисник підпалив релейну шафу на залізничній станції та автомобіль, який належав військовому ЗСУ.

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У Дніпрі викрито чоловіка, який вчинив диверсію на залізниці та підпалив автомобіль військового ЗСУ. Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.

За даними слідства, 32-річний дніпрянин облив горючою рідиною та підпалив релейну шафу на залізничній станції у Дніпропетровській області.

Крім того, чоловік підпалив автомобіль марки Volkswagen Caravella, який належав військовому ЗСУ. Свої дії він знімав телефон та пильнував, аби ніхто не завадив підпалу.

Під час обшуку правоохоронці вилучили запальничку, пляшку з горючою рідиною та мобільний телефон із доказами протиправної діяльності.

Наразі чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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