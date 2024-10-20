В Днепре разоблачен мужчина, который совершил диверсию на железной дороге и поджег автомобиль военного

Злоумышленник поджег релейный шкаф на железнодорожной станции и автомобиль, принадлежавший военному ВСУ.

В Днепре разоблачен мужчина, совершивший диверсию на железной дороге и поджог автомобиля военного ВСУ. Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.

По данным следствия, 32-летний днепрянин облил горючей жидкостью и поджег релейный шкаф на железнодорожной станции в Днепропетровской области.

Кроме того, мужчина поджег автомобиль марки Volkswagen Caravella, принадлежавший военному ВСУ. Свои действия он снимал телефон и следил, чтобы никто не помешал поджогу.

Во время обыска правоохранители изъяли зажигалку, бутылку с горючей жидкостью и мобильный телефон с поличным.

В настоящее время мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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