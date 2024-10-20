Гоструда объясняет, когда и в каком размере выплачивается выходное пособие в случае увольнения

Работники, уволенные не по собственному желанию или если их увольнение вызвано условиями, не от них зависящими, имеют право на выходное пособие.

Восточное межрегиональное управление Государственной службы Украины по вопросам труда рассказывает, когда и в каком размере выплачивается выходное пособие в случае увольнения.

Работнику выплачивается выходное пособие в размере не менее среднего месячного заработка в случае:

отказа работника от перевода на работу в другую местность вместе с предприятием, учреждением, организацией, а также отказ от продолжения работы в связи с изменением существенных условий труда (п. 6 ст. 36 КЗоТ);

в случае изменений в организации производства и труда, в том числе ликвидации, реорганизации, банкротства или перепрофилирования предприятия, учреждения, организации, сокращения численности или штата работников, выявленного несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации или состояния здоровья, препятствующих продолжению данной работы, а так же в случае отказа в предоставлении допуска к государственной тайне или отмене допуска к государственной тайне, если исполнение возложенных на него обязанностей требует доступа к государственной тайне (п. 1 ст. 40 КЗоТ);

возобновление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу (п. 6 ст. 40 КЗоТ), в случае невозможности обеспечения работника работой, определенной трудовым договором, в связи с уничтожением (отсутствием) производственных, организационных и технических условий, средств производства или имущества работодателя в результате боевых действий (п. 6 ч. 1 ст. 41 КЗоТ).

В размере двух минимальных заработных плат – в случае призыва или поступления на военную службу, направление на альтернативную (невоенную) службу (п. 3 ст. 36 КЗоТ).

В размере, предусмотренном коллективным договором, но не менее трехмесячного среднего заработка – вследствие нарушения работодателем законодательства о труде, коллективного или трудового договора, совершения моббинга (травли) в отношении работника или непринятия мер по его прекращению (ст. 38 и 39 КЗоТ).

В размере не менее шестимесячного среднего заработка – в случае прекращения трудового договора по основаниям, указанным в п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗоТ (прекращение полномочий должностных лиц).

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