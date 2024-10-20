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Как начисляют пенсионные выплаты предпринимателю

16:03, 20 октября 2024
Для оформления пенсии по возрасту при достижении 60 лет, в 2024 году нужно иметь не менее 31 года стажа.
Как начисляют пенсионные выплаты предпринимателю
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Стало известно, как начисляют физлицам-предпринимателям пенсионные выплаты. Об этом сообщает издание «На пенсии».

Так, для оформления пенсии по возрасту при достижении 60 лет, в 2024 году нужно иметь не менее 31 года стажа. В следующем году потребуют уже 32 года.

Если такого стажа нет, то пенсия по возрасту назначается в 63 или 65 лет, в зависимости от количества стажа и года достижения соответствующего возраста.

Если во время предпринимательской деятельности человек не платил ЕСВ, в страховой стаж такие годы точно не отнесут.

Эксперт Сергей Коробкин отметил, что обычно предприниматели платят минимальный страховой взнос. Это негативно влияет на индивидуальный коэффициент зарплаты и общий размер пенсии.

«Поэтому даже если пенсию назначат, ее размер может быть близок к минимальному, учитывая недостаточное количество стажа и небольшой официальный доход», – указал он.

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