Почему Украину до сих пор не пригласили в НАТО — в Альянсе ответили

Президент Парламентской ассамблеи Альянса Джерри Коннолли отметил важность восстановить суверенитет Украины.

Президент Парламентской ассамблеи НАТО Джерри Коннолли высказался о будущем членстве Украины в Альянсе, выделив условия, которые должны быть выполнены для достижения этой цели. Об этом он заявил в интервью Радио Свобода.

Отвечая на вопрос о возможности приглашения Украины в НАТО, Коннолли подчеркнул необходимость начала войны и восстановления суверенитета Украины над всеми своими территориями.

"Я думаю, что мы должны это решить, мы должны восстановить суверенитет Украины над своими территориями, а затем убедиться, что открыт путь в НАТО", - сказал он.

По его словам, как НАТО, так и правительство США поддерживают стремление Украины к членству. Он признал, что Киев испытывает определенное нетерпение членства в НАТО, однако ситуация на поле боя остается сложной.

Президент ПА НАТО подчеркнул, что вступление Украины в НАТО должно охватывать всю ее территорию, включая оккупированные части.

"Мы не знаем, какой будет результат этой борьбы, мы знаем, на какой результат мы надеемся. И именно поэтому НАТО и правительство США выделили большие ресурсы и установили партнерство с нашими братьями и сестрами в Украине, чтобы они выстояли и восстановили полный суверенитет над всей своей территорией", - заявил Коннолли.

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