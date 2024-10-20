Практика судов
  1. В Украине

Почему Украину до сих пор не пригласили в НАТО — в Альянсе ответили

15:45, 20 октября 2024
Президент Парламентской ассамблеи Альянса Джерри Коннолли отметил важность восстановить суверенитет Украины.
Почему Украину до сих пор не пригласили в НАТО — в Альянсе ответили
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Парламентской ассамблеи НАТО Джерри Коннолли высказался о будущем членстве Украины в Альянсе, выделив условия, которые должны быть выполнены для достижения этой цели. Об этом он заявил в интервью Радио Свобода.

Отвечая на вопрос о возможности приглашения Украины в НАТО, Коннолли подчеркнул необходимость начала войны и восстановления суверенитета Украины над всеми своими территориями.

"Я думаю, что мы должны это решить, мы должны восстановить суверенитет Украины над своими территориями, а затем убедиться, что открыт путь в НАТО", - сказал он.

По его словам, как НАТО, так и правительство США поддерживают стремление Украины к членству. Он признал, что Киев испытывает определенное нетерпение членства в НАТО, однако ситуация на поле боя остается сложной.

Президент ПА НАТО подчеркнул, что вступление Украины в НАТО должно охватывать всю ее территорию, включая оккупированные части.

"Мы не знаем, какой будет результат этой борьбы, мы знаем, на какой результат мы надеемся. И именно поэтому НАТО и правительство США выделили большие ресурсы и установили партнерство с нашими братьями и сестрами в Украине, чтобы они выстояли и восстановили полный суверенитет над всей своей территорией", - заявил Коннолли.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

НАТО

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
При неуплате штрафа от ТЦК принимаются меры принудительного исполнения решений путем обращения взыскания на средства и имущество должника – Минюст

В Минюсте разъяснили порядок обращения взыскания на денежные средства и имущество в случае неуплаты штрафа ТЦК.

В Семейном кодексе предлагают ввести возможность установления совместной родительской опеки с поочередным проживанием ребенка с каждым родителем

Предлагается, чтобы по результатам разрешения спора по определению места жительства малолетнего ребенка орган опеки и попечительства или суд мог установить общую родительскую опеку с поочередным проживанием ребенка с каждым родителем по соответствующему графику.

Осуждение военнослужащего за дезертирство без допроса командира – Верховный Суд указал, когда нет нарушения права на перекрестный допрос

Адвокат утверждал, что неявка осужденного на военную службу связана с тем, что он выполнял приказ своего командира, но суд не допросил командира, чем нарушил право на перекрестный допрос – но Верховный Суд указал, что поскольку командира отыскать не удалось, то право не нарушено.

Кабмин утвердил порядок ведения реестра лоббистов, где будут данные о встречах с депутатами и министрами

Правительство утвердило положение о Реестре прозрачности, куда будут вносить отчеты лоббисты.

Кабмин во исполнение решения КСУ предлагает разрешить осужденным кратковременные выезды за пределы колонии

Правительство предлагает разрешить кратковременные выезды осужденных из мест лишения свободы.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Євген Чаку
    Євген Чаку
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Руслан Сидорович
    Руслан Сидорович
    член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України