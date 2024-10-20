Член комитета по нацбезопасности объяснил, почему приостановили бронирование через Дію

Как сообщалось, 20 октября на портале «Дія» была приостановлена возможность бронирования работников от мобилизации. Услуга закрыта до 15 ноября, поскольку будет продолжаться аудит забронированных военнообязанных.
По мнению народного депутата, члена комитета Верховной Рады по нацбезопасности Александра Федиенко, аудит проводится, в частности, и потому, что предприятия злоупотребляли своим правом, оставляя небольшую квоту на случай, когда сотрудника остановят представители ТЦК.
«Для того, чтобы понимать, как происходит бронирование, нужно не забывать о том, кто определяет критичность предприятия.
Это соответствующие профильные министерства и областные и военные администрации.
Там есть соответствующий перечень критериев, и таким образом предприятие может попасть под критичность.
Далее такое предприятие получает квоту 50 процентов от общей численности военнообязанных.
Очень важно проверить, в первую очередь как придавалась критичность областным, военно-гражданским администрациям.
Не менее важно провести аудит по предприятиям, кто из работников, имея бронирование, выехал за пределы Украины и не вернулся.
А также ввести соответствующий механизм предохранитель при определении бронирования.
Я думаю, что ни для кого не секрет, когда руководитель предприятия оставлял небольшую квоту, а в случае, когда его работника где-то останавливали представителей центра комплектования, сразу подавал его на бронирование.
Цифровизация – это полезная штука, но не стоит во время войны этим было злоупотреблять.
И, конечно, запретить выезд забронированным за пределы Украины.
Или под гарантии руководителя предприятия, что его работник вернется», — выразил свое мнение нардеп.
Добавим, 9 октября Кабмин протоколом поручил госорганам не выполнять нормы постановления о бронировании, а ТЦК провести аудит решений о критичности предприятий.
Ранее сообщалось, что Кабмин принял решение о частичной остановке действия критериев бронирования до 15 ноября.
Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», ряд неправительственных организаций и предприятий, занимающихся политическими вопросами и получающих иностранное финансирование, имеют полное – на 100% – бронирование от мобилизации. Приказом от 21 июня 2024 г. Правительством был утвержден перечень представительств донорских учреждений, исполнителей проектов международной технической помощи, неправительственных организаций, получивших право на бронирование до 100% своих сотрудников. Их отнесли к «критически важным для функционирования экономики и обеспечению жизнедеятельности населения в особый период».
Судя по утвержденному правительством перечню, значительная часть этих организаций занимается вопросами формирования политики в Украине, исследованиями общественного мнения, опросами, анализом избирательных процессов и т.п.
Пока неизвестно, будет ли Кабмином пересмотрен также и этот перечень.
Также сообщалось, что предприятия столкнулись с игнорированием запросов на статус критичности, чтобы продолжить бронирование сотрудников.