Член комитета по нацбезопасности объяснил, почему приостановили бронирование через Дію

Бронирование черед Дію приостановили из-за злоупотребления предприятиями своим правом, — считает нардеп Федиенко.

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Как сообщалось, 20 октября на портале «Дія» была приостановлена ​​возможность бронирования работников от мобилизации. Услуга закрыта до 15 ноября, поскольку будет продолжаться аудит забронированных военнообязанных.

По мнению народного депутата, члена комитета Верховной Рады по нацбезопасности Александра Федиенко, аудит проводится, в частности, и потому, что предприятия злоупотребляли своим правом, оставляя небольшую квоту на случай, когда сотрудника остановят представители ТЦК.

«Для того, чтобы понимать, как происходит бронирование, нужно не забывать о том, кто определяет критичность предприятия.

Это соответствующие профильные министерства и областные и военные администрации.

Там есть соответствующий перечень критериев, и таким образом предприятие может попасть под критичность.

Далее такое предприятие получает квоту 50 процентов от общей численности военнообязанных.

Очень важно проверить, в первую очередь как придавалась критичность областным, военно-гражданским администрациям.

Не менее важно провести аудит по предприятиям, кто из работников, имея бронирование, выехал за пределы Украины и не вернулся.

А также ввести соответствующий механизм предохранитель при определении бронирования.

Я думаю, что ни для кого не секрет, когда руководитель предприятия оставлял небольшую квоту, а в случае, когда его работника где-то останавливали представителей центра комплектования, сразу подавал его на бронирование.

Цифровизация – это полезная штука, но не стоит во время войны этим было злоупотреблять.

И, конечно, запретить выезд забронированным за пределы Украины.

Или под гарантии руководителя предприятия, что его работник вернется», — выразил свое мнение нардеп.

Добавим, 9 октября Кабмин протоколом поручил госорганам не выполнять нормы постановления о бронировании, а ТЦК провести аудит решений о критичности предприятий.

Ранее сообщалось, что Кабмин принял решение о частичной остановке действия критериев бронирования до 15 ноября.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», ряд неправительственных организаций и предприятий, занимающихся политическими вопросами и получающих иностранное финансирование, имеют полное – на 100% – бронирование от мобилизации. Приказом от 21 июня 2024 г. Правительством был утвержден перечень представительств донорских учреждений, исполнителей проектов международной технической помощи, неправительственных организаций, получивших право на бронирование до 100% своих сотрудников. Их отнесли к «критически важным для функционирования экономики и обеспечению жизнедеятельности населения в особый период».

Судя по утвержденному правительством перечню, значительная часть этих организаций занимается вопросами формирования политики в Украине, исследованиями общественного мнения, опросами, анализом избирательных процессов и т.п.

Пока неизвестно, будет ли Кабмином пересмотрен также и этот перечень.

Также сообщалось, что предприятия столкнулись с игнорированием запросов на статус критичности, чтобы продолжить бронирование сотрудников.