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Операция ВСУ в Курской области стимулирует рф к обмену пленными — ISW

17:51, 20 октября 2024
Аналитики подчеркивают, что за период захода украинских воинов на российскую территорию уже проведено четыре таких обмена.
Операция ВСУ в Курской области стимулирует рф к обмену пленными — ISW
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россия начала активнее проводить обмены военнопленными с Украиной после того, как ВСУ взяли под контроль некоторые районы Курской области. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Так, во время предыдущих трех обменов стороны обменяли в общей сложности по 267 военнопленных. В период с 1 января по 6 августа 2024 года, рф и Украина осуществили только три обмена пленными.

"ISW продолжает оценивать, что украинское вторжение в Курскую область, вероятно, все больше стимулирует россия к участию в обменах пленными", - подчеркнули в ISW.

Напомним, 19 октября Украина в рамках очередного обмена вернула из российского плена 95 военных.

Координационный штаб по обращению с военнопленными сообщил, что это был уже 58-й обмен военнопленными между Украиной и рф, а всего из российского плена освобождено уже 3767 украинцев.

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