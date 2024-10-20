Операція ЗСУ в Курській області стимулює рф до обміну полоненими — ISW

Аналітики підкреслюють, що за період заходу українських вояків на російську територію вже проведено чотири таких обмінів.

Фото: Володимир Зеленський/Телеграм

росія почала активніше проводити обміни військовополоненими з Україною після того, як ЗСУ взяли під контроль деякі райони Курської області. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Так, під час попередніх трьох обмінів, сторони обміняли загалом по 267 військовополонених. У період від 1 січня до 6 серпня 2024 року, рф та Україна здійснили лише три обміни полоненими.

"ISW продовжує оцінювати, що українське вторгнення до Курської області, ймовірно, все більше стимулює росію до участі в обмінах полоненими", - наголосили у ISW.

Нагадаємо, 19 жовтня Україна в рамках чергового обміну повернула з російського полону 95 військових.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що це був уже 58-й обмін військовополоненими між Україною та рф, а всього з російського полону визволено вже 3767 українців.

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