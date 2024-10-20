Водіям нагадали розмір штрафу за непристебнутий ремінь безпеки

Водіїв карають за непристебнутий ремінь безпеки.

Фото: te.20minut.ua

Патрульна поліція Полтавської області закликала водіїв не забувати використовувати ремені безпеки.

Там зазначили, що багато водіїв ігнорують дане правило, однак ремінь безпеки може врятувати життя в разі ДТП. Під час зіткнення або різкого гальмування тіло за інерцією рухається вперед з великою швидкістю.

«Пристебнутий ремінь безпеки утримує людину, не даючи їй вилетіти через лобове скло або отримати травми від удару об тверді предмети у салоні.

Також за порушення правил користування ременями безпеки згідно з ч. 5 ст. 121 КУпАП передбачено штраф — 510 гривень», - нагадали у поліції.

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