На Миколаївщині п’яний водій збив на смерть жінку на переході та просив суд не відправляти його до СІЗО

У крові водія виявили 1,77 проміле алкоголю.

Фото: поліція

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У Миколаєві суд узяв під варту 35-річного жителя Південноукраїнська, який збив на смерть жінку на переході. Про це повідомляє Центральний районний суд м. Миколаєва.

Ввечері 15 жовтня водій автомобіля «Daewoo», рухаючись по вулиці Європейська у Південноукраїнську, перебував у стані алкогольного сп'яніння (рівень алкоголю в його крові становив 1,77 проміле).

Поблизу будівлі міської ради він здійснив наїзд на жінку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Від отриманих травм потерпіла загинула на місці події.

Прокурор в обґрунтування клопотання зазначав про наявність ризиків переховування від слідства та впливу на свідків.

Підозрюваний повністю визнав свою провину, просив не застосовувати стосовно нього запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Захисник зазначив, що клопотання необґрунтоване і наведені прокурором ризики нічим не підтверджені.

До підозрюваного застосували запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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