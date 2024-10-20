В Николаевской области пьяный водитель сбил насмерть женщину на переходе и просил суд не отправлять его в СИЗО

В крови водителя обнаружили 1,77 промилле алкоголя.

В Николаеве суд взял под стражу 35-летнего жителя Южноукраинска, сбившего насмерть женщину на переходе. Об этом сообщает Центральный районный суд г. Николаева.

Вечером 15 октября водитель автомобиля «Daewoo», двигаясь по улице Европейская в Южноукраинске, находился в состоянии алкогольного опьянения (уровень алкоголя в его крови составил 1,77 промилле). У здания городского совета он совершил наезд на женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм потерпевшая погибла на месте.

Прокурор в обоснование ходатайства отмечал наличие рисков укрывательства от следствия и влияния на свидетелей.

Подозреваемый полностью признал свою вину, просил не применять к нему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Защитник отметил, что ходатайство необоснованно и приведенные прокурором риски ничем не подтверждены.

К подозреваемому применили меру пресечения в виде содержания под стражей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.