Практика судов
  1. В Украине

В Николаевской области пьяный водитель сбил насмерть женщину на переходе и просил суд не отправлять его в СИЗО

14:33, 20 октября 2024
В крови водителя обнаружили 1,77 промилле алкоголя.
В Николаевской области пьяный водитель сбил насмерть женщину на переходе и просил суд не отправлять его в СИЗО
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Николаеве суд взял под стражу 35-летнего жителя Южноукраинска, сбившего насмерть женщину на переходе. Об этом сообщает Центральный районный суд г. Николаева.

Вечером 15 октября водитель автомобиля «Daewoo», двигаясь по улице Европейская в Южноукраинске, находился в состоянии алкогольного опьянения (уровень алкоголя в его крови составил 1,77 промилле). У здания городского совета он совершил наезд на женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм потерпевшая погибла на месте.

Прокурор в обоснование ходатайства отмечал наличие рисков укрывательства от следствия и влияния на свидетелей.

Подозреваемый полностью признал свою вину, просил не применять к нему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Защитник отметил, что ходатайство необоснованно и приведенные прокурором риски ничем не подтверждены.

К подозреваемому применили меру пресечения в виде содержания под стражей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Осуждение военнослужащего за дезертирство без допроса командира – Верховный Суд указал, когда нет нарушения права на перекрестный допрос

Адвокат утверждал, что неявка осужденного на военную службу связана с тем, что он выполнял приказ своего командира, но суд не допросил командира, чем нарушил право на перекрестный допрос – но Верховный Суд указал, что поскольку командира отыскать не удалось, то право не нарушено.

Кабмин утвердил порядок ведения реестра лоббистов, где будут данные о встречах с депутатами и министрами

Правительство утвердило положение о Реестре прозрачности, куда будут вносить отчеты лоббисты.

Кабмин во исполнение решения КСУ предлагает разрешить осужденным кратковременные выезды за пределы колонии

Правительство предлагает разрешить кратковременные выезды осужденных из мест лишения свободы.

Кабмин установил, что тексты нормативно-правовых актов нужно оформлять шрифтом цифрового государства e-Ukraine

Текст нормативно-правового акта, размещаемого на веб-сайтах субъектов правотворческой деятельности, оформляется с использованием шрифта e-Ukraine, который разрабатывался частным агентством

Ирина Мудрая: «Одним из стратегических вопросов является создание Высшего суда по публично-правовым спорам», интервью – часть вторая

Среди краткосрочных мероприятий в проекте Стратегии мы рассматриваем создание Высшего суда по публично-правовым спорам, а среднесрочных – проведение конкурса на занятие должностей судей Киевского городского окружного административного суда – заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Мудрая.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Євген Чаку
    Євген Чаку
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Руслан Сидорович
    Руслан Сидорович
    член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України