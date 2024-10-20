Водителям напомнили размер штрафа за непристегнутый ремень безопасности

Водителей наказывают за непристегнутый ремень безопасности.

Фото: te.20minut.ua

Патрульная полиция Полтавской области призвала водителей не забывать использовать ремни безопасности.

Там отметили, что многие водители игнорируют данное правило, однако ремень безопасности может спасти жизнь в случае ДТП. При столкновении или резком торможении тело по инерции двигается вперед с большой скоростью.

«Пристегнутый ремень безопасности удерживает человека, не давая ему вылететь через лобовое стекло или получить травмы от удара по твердым предметам в салоне.

Также за нарушение правил пользования ремнями безопасности согласно ч. 5 ст. 121 КУоАП предусмотрен штраф - 510 гривен», - напомнили в полиции.

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