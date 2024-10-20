Член комітету з нацбезпеки пояснив, чому призупинили бронювання через Дію

Бронювання через «Дію» призупинили через зловживання підприємствами своїм правом, — вважає нардеп Федієнко.

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Як повідомлялося, 20 жовтня на порталі «Дія» була призупинена можливість бронювання працівників від мобілізації. Послуга закрита до 15 листопада, оскільки триватиме аудит заброньованих військовозобовʼязаних.

На думку народного депутата, члена комітету Верховної Ради з нацбезпеки Олександра Федієнка, аудит проводиться, зокрема, й через те, що підприємства зловживали своїм правом, залишаючи невелику квоту на випадок, коли співробітника зупинять представники ТЦК.

«Для того, щоб розуміти як відбувається бронювання, треба не забувати щодо того, хто визначає критичність підприємства.

Це відповідні профільні міністерства, та обласні та військові адміністрації.

Там є відповідний перелік критеріїв і таким чином підприємство може потрапити під критичність.

Далі таке підприємство отримує квоту 50 відсотків від загальної чисельності військовозобов’язаних.

Дуже важливо перевірити, в першу чергу, як надавалась критичність обласними, військово цивільної адміністраціями.

Не менш важливо провести аудит по підприємствам, хто з працівників, маючи бронювання, виїхали за межі України та не повернулись.

А також запровадити відповідний механізм запобіжник, під час визначення бронювання.

Я думаю, що ні для кого не секрет коли керівник підприємства залишав невелику квоту, а у разі коли його працівника десь зупиняли представників центру комплектування одразу подавав його на бронювання.

Цифровізація це корисна штука, але не варто під час війни цим було зловживати.

І звісно заборонити виїзд заброньованим за межі України.

Або, під гарантії керівника підприємства що його працівник повернеться», — висловив свою думку нардеп.

Додамо, 9 жовтня Кабмін протоколом доручив держорганам не виконувати норми постанови про бронювання, а ТЦК – провести аудит рішень про критичність підприємств.

Раніше повідомлялося, що Кабмін ухвалив рішення щодо часткового зупинення дії критеріїв бронювання до 15 листопада.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», низка неурядових організацій та підприємств, які займаються політичними питаннями і отримують іноземне фінансування, мають повне – на 100% – бронювання від мобілізації. Наказом від 21 червня 2024 року Урядом було затверджено перелік представництв донорських установ, виконавців проектів міжнародної технічної допомоги, неурядових організацій, які отримали право на бронювання до 100% своїх співробітників. Їх віднесли до «критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період».

Судячи з затвердженого Урядом переліку, значна частина цих організацій займається питаннями формування політики в Україні, дослідженнями громадської думки, опитуваннями, аналізом виборчих процесів тощо.

Наразі невідомо, чи буде Кабміном переглянуто також і цей перелік.

Також ми писали, що підприємства стикнулися з ігноруванням запитів на статус критичності, щоб продовжити дію бронювання співробітників.

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