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Чому Україну досі не запросили до НАТО — в Альянсі дали відповідь

15:45, 20 жовтня 2024
Президент Парламентської асамблеї Альянсу Джеррі Конноллі наголосив на важливості відновити суверенітет України.
Чому Україну досі не запросили до НАТО — в Альянсі дали відповідь
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Президент Парламентської асамблеї НАТО Джеррі Конноллі висловився про майбутнє членство України в Альянсі, окресливши умови, які повинні бути виконані для досягнення цієї мети. Про це він заявив в інтерв'ю Радіо Свобода.

Відповідаючи на запитання про можливість запрошення України до НАТО, Конноллі підкреслив необхідність спочатку закінчення війни та відновлення суверенітету України над усіма своїми територіями. 

"Я думаю, що ми маємо це вирішити, ми маємо відновити суверенітет України над своїми територіями, а потім переконатися, що відкритий шлях до НАТО", - сказав він.

За його словами, як НАТО, так і уряд США підтримують прагнення України до членства. Він визнав, що Київ відчуває певну нетерплячість щодо членства в НАТО, проте ситуація на полі бою залишається складною.

Президент ПА НАТО наголосив, що вступ України в НАТО має охоплювати всю її територію, включно з окупованими частинами.

"Ми не знаємо, яким буде результат цієї боротьби, ми знаємо, на який результат ми надіємось. І саме тому НАТО і уряд США виділили великі ресурси і встановили партнерство з нашими братами й сестрами в Україні, щоб вони вистояли і відновили повний суверенітет над всією своєю територією", - заявив Конноллі.

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НАТО

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