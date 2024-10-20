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Як нараховують пенсійні виплати підприємцю

16:03, 20 жовтня 2024
Для оформлення пенсії за віком при досягненні 60 років, в 2024 році треба мати не менше 31 року стажу.
Як нараховують пенсійні виплати підприємцю
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Стало відомо, як нараховують фізособам-підприємцям пенсійні виплати. Про це повідомляє видання «На пенсії».

Так, для оформлення пенсії за віком при досягненні 60 років, в 2024 році треба мати не менше 31 року стажу. Наступного року будуть вимагати вже 32 роки.

Якщо такого стажу немає, то пенсія за віком призначається у 63 або 65 років, залежно від кількості наявного стажу і року досягнення відповідного віку.

Якщо під час підприємницької діяльності людина не сплачувала ЄСВ, до страхового стажу такі роки точно не зарахують.

Експерт Сергій Коробкін зазначив, що зазвичай підприємці сплачують мінімальний страховий внесок. Це негативно впливає на індивідуальний коефіцієнт зарплати і на загальний розмір пенсії.

«Тому, навіть якщо пенсію призначать, її розмір може бути близьким до мінімального, враховуючи недостатню кількість стажу і невеличкий офіційний дохід», – вказав він.

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пенсія Пенсія в Україні

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