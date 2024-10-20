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Северокорейских военных, вероятно, в первую очередь перекинут на Курщину, — Сухопутные войска

14:51, 20 октября 2024
Глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко считает, что северокорейских военных сначала отправят на Курщину, что позволит им адаптироваться и даст возможность рф для политических маневров.
Северокорейских военных, вероятно, в первую очередь перекинут на Курщину, — Сухопутные войска
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Глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко предположил, что прибывших в рф для участия в войне против Украины северокорейских военных, вероятно, в первую очередь перебросят на Курщину.

Он отметил, что военные из КНДР уже давно воюют против Украины в составе вс рф. Первоначально это были операторы корейских ракет, артиллеристы, проводившие обучение и адаптацию снарядов КНДР к российской артиллерии и инженерам.

При этом он добавил, что в свое время северокорейские военные помогали строить туннели в Палестине и Ливане.

"Скорее всего, их используют на Курщине. Это даст определенный период для их адаптации. Это даст возможность россии для политического маневра, поскольку они всегда могут заявить, что северокорейские войска – это как союзники, помогающие вести боевые действия на территории рф", – отметил Тимочко.

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война КНДР

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