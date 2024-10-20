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На Черкащині чоловік кинув гранату у компанію підлітків — троє постраждалих

17:33, 20 жовтня 2024
У результаті вибуху постраждали двоє 17-річних хлопців та 17-річна дівчина.
На Черкащині чоловік кинув гранату у компанію підлітків — троє постраждалих
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На Черкащині правоохоронці затримали чоловіка, який кинув гранату і поранив підлітків. У результаті вибуху постраждали двоє 17-річних хлопців та 17-річна дівчина. Їх доставили до лікарні. Про це повідомляє поліція регіону.

Подія сталася 18 жовтня, близько 22:00 години, у селі Кримки Звенигородського району.

«До компанії підлітків, які відпочивали біля будинку культури та сільського магазину, під’їхав на автомобілі чоловік, який був напідпитку, та підійшов попросити запальничку. Після чого він почав чіплятися до неповнолітніх, ображати їх нецензурною лайкою та вдарив 17-річного хлопця. Далі чоловік сів до свого авто та поїхав. За кілька хвилин він повернувся з гранатою, яку кинув у компанію дітей», — розповіли у поліції.

У результаті вибуху поранення отримали троє неповнолітніх. Їх медики швидкої допомоги доставили до лікарні з осколковими пораненнями обличчя, пліч, ніг та грудей.

Правоохоронці вилучили залишки гранати та спусковий важіль, які скерували на експертизу.

Встановлено, що до вчинення злочину причетний 39-річний житель Звенигородського району. Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За місцем його проживання поліцейські провели невідкладний обшук, під час якого вилучили речові докази та направили на експертизу до Черкаського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ст. 15 ч. 2 п. 1 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Йому загрожує від десяти до 15 років, або довічне позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

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