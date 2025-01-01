Румунія та Болгарія приєдналися до Шенгену та скасували перевірки на кордоні з ЄС

Контроль на наземних пунктах перетину кордону скасовано з 1 січня.

Болгарія та Румунія стали повноправними членами Шенгенської зони. Так, із 1 січня скасовано перевірки на європейських внутрішніх сухопутних кордонах цих країн із рештою учасників Шенгенської угоди. Про це повідомляє Digi24.

Таким чином мандрівникам та водіям вантажівок, які в'їжджають до цих двох країн через Угорщину чи Грецію, більше не потрібно не потрібно проходити обов'язкові перевірки. Документи можна не пред'являти на шести офіційних пунктах перетину болгарсько-грецького кордону, уточнило агентство dpa. На 30-кілометровій ділянці кордону з румунської сторони здійснюватимуться лише заздалегідь не оголошені, вибіркові, точкові перевірки.

У березні обидві країни відмовилися від контролю в аеропортах та морських портах при в'їзді з інших держав-членів угоди.

Завершення вступу Румунії та Болгарії до шенгенського простору супроводжувала урочистою церемонія на кордонах між цими державами, а також на їхніх кордонах з шенгенськими державами.

Болгарський та румунський міністри внутрішніх справ зустрілися на прикордонному переході між містами Русу і Джурджу, щоби відкрити вільний перетин міжнародного кордону, який відтепер здійснюватиметься без обов’язкових перевірок.

Румунські ЗМІ повідомляють, що «черги на кордоні пішли в історію».

Однак подорожуючим варто мати із собою будь-які ідентифікаційні документи на випадок вибіркової перевірки, яка може відбуватися у найближчі 6 місяців.

Також від цієї ночі відкриті кордони між Болгарією та Грецією та між Румунією та Угорщиною.

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