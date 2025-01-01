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Румыния и Болгария присоединились к Шенгену и отменили проверки на границе с ЕС

10:23, 1 января 2025
Контроль на наземных пунктах пересечения границы отменен с 1 января.
Румыния и Болгария присоединились к Шенгену и отменили проверки на границе с ЕС
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Болгария и Румыния стали полноправными членами Шенгенской зоны. Так, с 1 января отменены проверки на европейских внутренних сухопутных границах этих стран с остальными участниками Шенгенского соглашения. Об этом сообщает Digi24.

Таким образом, путешественникам и водителям грузовиков, въезжающих в эти две страны через Венгрию или Грецию, больше не нужно не проходить обязательные проверки. Документы можно не предъявлять на шести официальных пунктах пересечения болгарско-греческой границы, уточнило агентство dpa. На 30-километровом участке границы с румынской стороны будут производиться только заранее не объявленные, выборочные, точечные проверки.

В марте обе страны отказались от контроля в аэропортах и ​​морских портах при въезде из других государств-членов соглашения.

Завершение вступления Румынии и Болгарии в шенгенское пространство сопровождала торжественная церемония на границах между этими государствами, а также на их границах с шенгенскими государствами.

 Болгарский и румынский министры внутренних дел встретились на пограничном переходе между городами Русу и Джурджу, чтобы открыть свободное пересечение международной границы, которая будет осуществляться отныне без обязательных проверок.

Румынские СМИ сообщают, что «очереди на границе ушли в историю».

Однако путешественникам следует иметь с собой любые идентификационные документы в случае выборочной проверки, которая может происходить в ближайшие 6 месяцев.

Также в эту ночь открыты границы между Болгарией и Грецией и между Румынией и Венгрией.

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ЕС Болгария Румыния Евросоюз

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