В Луганской области в оккупированном Лисичанске на российской мине подорвались 7 подростков

Все несовершеннолетние госпитализированы, трое находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Во временно оккупированном Лисичанске в Луганской области семеро несовершеннолетних детей подорвались на мине, которую установили россияне. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

«Захватчики не разминируют территорию захваченных ими в Луганской области населенных пунктов. И речь идет не о небольших разрушенных селах, а о городах с тысячами людей», - отметил он.

По его словам, в конце декабря в Лисичанске на взрывном устройстве взорвались семь подростков. Всех госпитализировали, трое находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

О событии стало известно из-за количества жертв. Лисогор подчеркнул, что регулярные единичные случаи гибели или травмирования россияне умалчивают.

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