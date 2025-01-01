На Луганщині в окупованому Лисичанську на російській міні підірвалися 7 підлітків

Усіх неповнолітніх госпіталізували, троє перебувають в реанімації в тяжкому стані.

У тимчасово окупованому Лисичанську на Луганщині семеро неповнолітніх дітей підірвалися на міні, яку встановили росіяни. Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

«Загарбники не розміновують територію захоплених ними на Луганщині населених пунктів. І мова йде не про невеличкі зруйновані села, а про міста із тисячами людей», - зазначив він.

За його словами, наприкінці грудня у Лисичанську на вибуховому пристрої підірвалися семеро підлітків. Усіх госпіталізували, троє перебувають в реанімації в тяжкому стані.

Про подію стало відомо через кількість жертв. Лисогор підкреслив, що регулярні поодинокі випадки загибелі чи травмування росіяни замовчують.

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