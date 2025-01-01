В Чернігові чоловік отримав повістку, але боявся знову прийти до ТЦК — суд призначив йому покарання

Чоловік стверджував, що у нього хвороба ніг і йому потрібна операція, а тому він не може служити в армії.

В Чернігові засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації. Вирок у справі №750/7983/23 виніс Деснянський районний суд Чернігова, передає ТСН.

Як зазначається у матеріалах справи, у квітні 2023 року чоловік пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. Жителеві Чернігівщини також вручили повістку, проте він ухилився від призову.

На суді чоловік провину заперечив і заявив, що не отримував повістку.

За його словами, у 2023 році він прийшов до ТЦК, щоб оновити дані. Документи він передав військовому, який згодом повернувся та видав йому на підпис «якийсь документ». Згодом виявив, що йому не повернули військовий квиток, проте більше не приходив до ТЦК, бо «боявся».

«Коли він спілкувався з військовим, він дуже нервував, бо наслухався від тих осіб, що були в ТЦК, що нікого не випускають та іншого подібного. Через те, що він нервував, він був неуважним до тих документів, які підписував, що це були за документи – сказати не може, чи була повістка – не пам`ятає, але йому її не вручали», – йдеться у свідченні чоловіка.

Житель Чернігівщини стверджував, що у нього хвороба ніг і йому потрібна операція, а тому він не може служити в армії.

Чоловік надав судові документи про те, що він тимчасово втратив працездатність через «хронічну варикозну хворобу вен лівої нижньої кінцівки ІІ ступеня та потребує хірургічного втручання».

Проте суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив до 2 років іспитового терміну.

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