У Києві кількість постраждалих через атаку шахедів зросла до шести

Серед постраждалих — вагітна жінка.

У Києві кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки зросла до шести осіб, двох із них госпіталізували. Про це повідомив мер Віталій Кличко.

Він поінформував, що іншим постраждалим медики надали допомогу на місці, в тому числі вагітній жінці.

Як повідомлялося, РФ у перший день нового року атакувала Київ шахедами. Є руйнування у двох районах столиці.

Зокрема, у Печерському районі сталось часткове руйнування 4-6 поверхів житлового будинку. Також внаслідок падіння уламків вибиті вікна в житловому будинку у Святошинському районі.

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