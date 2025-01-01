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Хто має право на оплату лікарняного в розмірі 100%

16:30, 1 січня 2025
Допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується застрахованим особам у розмірі 100% середньої заробітної плати у разі наявності у них понад вісім років страхового стажу.
Хто має право на оплату лікарняного в розмірі 100%
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У Головному управлінні ПФУ в Дніпропетровській області розповіли, хто має право на оплату лікарняного в розмірі 100%.

Відповідно до Закону «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується застрахованим особам у розмірі 100% середньої заробітної плати (доходу) у разі наявності у них понад вісім років страхового стажу.

Але передбачено допомогу по тимчасовій непрацездатності у розмірі 100% середньої зарплати незалежно від тривалості набутого страхового стажу виплачується:

  • громадянам, віднесеним до 1-3 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
  • одному з батьків або особі, яка їх замінює, що доглядають хвору дитину віком до 14 років, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи;
  • ветеранам війни, постраждалим учасникам Революції Гідності та членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни;
  • членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;
  • особам, віднесеним до жертв нацистських переслідувань;
  • донорам, які мають право на пільгу;
  • реабілітованим особам, жертвам репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років, яких було піддано репресіям у формі (формах) позбавлення волі (ув’язнення) або обмеження волі чи примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу за рішенням позасудового або іншого репресивного органу.

Працівникам або гіг-спеціалістам резидента Дія Сіті, які є застрахованими особами, лікарняні виплачуються незалежно від страхового стажу, в розмірі заробітної плати, з якої фактично сплачено страхові внески.

У розмірі 100% середньої заробітної плати (оподатковуваного доходу), незалежно від страхового стажу, призначається та виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання та надається допомога по вагітності та пологах.

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ПФУ лікарняні

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