Зеленський відповів, скільки українців вдалося повернути з російського полону у 2024 році

Кожен обмін полоненими є дуже важливою подією для України.

Президент Володимир Зеленський назвав кількість українців, яких вдалося повернути з російського полону у 2024 році.

Глава держави нагадав, що лише 30 грудня було звільнено 189 захисників.

«1358 осіб за цей рік. 3956 українців за цей час. І я називаю не приблизні, а дуже точні цифри, тому що кожен з них - це людина, наша людина, дуже важлива людина. І з поверненням кожного ми повертаємо в Україну життя», - сказав Володимир Зеленський у новорічному зверненні.

Президент наголосив, що кожен обмін полоненими є дуже важливою подією для України.

«І як щоразу, коли це відбувається, плачемо ми всі. Неважливо, чи це розчулена мати, чи це дитина, яка дочекалася тата, чи президент України, ми плачемо всі, тому що всі ми - люди і зберегли в собі світло», - додав він.

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