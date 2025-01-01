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Зеленский ответил, сколько украинцев удалось вернуть из российского плена в 2024 году

10:05, 1 января 2025
Каждый обмен пленными очень важен для Украины.
Зеленский ответил, сколько украинцев удалось вернуть из российского плена в 2024 году
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Президент Владимир Зеленский назвал количество украинцев, которых удалось вернуть из российского плена в 2024 году.

Глава государства напомнил, что только 30 декабря были уволены 189 защитников.

«1358 человек за этот год. 3956 украинцев за это время. И я называю не приблизительные, а очень точные цифры, потому что каждый из них – это человек, наш человек, очень важный человек. И с возвращением каждого мы возвращаем в Украину жизнь», – сказал Владимир Зеленский в новогоднем обращении.

Президент подчеркнул, что каждый обмен пленными очень важен для Украины.

«И как всякий раз, когда это происходит, плачем мы все. Неважно, это растроганная мать, это ребенок, который дождался папы, или президент Украины, мы плачем все, потому что все мы - люди и сохранили в себе свет», - добавил он.

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