Для восстановления свидетельства о регистрации транспортного средства следует обратиться в любой сервисный центр МВД.

В Главном сервисном центре МВД рассказали, как восстановить свидетельство о регистрации автомобиля.

Так, для восстановления свидетельства о регистрации транспортного средства следует обратиться в любой сервисный центр МВД.

Так, для получения нового свидетельства о регистрации авто сначала необходимо произвести предварительную запись. Талоны можно выбрать на удобную дату и время. Они доступны на сайте в разделе Е-запись и в терминале.

С собой нужно подготовить и взять следующие документы:

паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или ID-карту и выписку о месте жительства);

копию справки о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;

свидетельство о регистрации транспортного средства (при наличии);

справка из полиции (если свидетельство было украдено).

«Ориентировочная стоимость – 350 грн. административная услуга и 486 грн. – бланк свидетельства. Перерегистрация транспортного средства и выдача документов производится в день обращения», – говорится в сообщении.

В Центре добавили, что при перерегистрации авто владелец может заказать электронное свидетельство о регистрации транспортного средства без изготовления на пластиковом бланке.

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