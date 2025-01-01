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Як відновити свідоцтво про реєстрацію автомобіля

22:30, 1 січня 2025
Для відновлення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу слід звернутись до будь-якого сервісного центру МВС.
Як відновити свідоцтво про реєстрацію автомобіля
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У Головному сервісному центрі МВС розповіли, як відновити свідоцтво про реєстрацію автомобіля.

Так, для відновлення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу слід звернутись до будь-якого сервісного центру МВС.

Так, для отримання нового свідоцтва про реєстрацію авто спочатку необхідно здійснити попередній запис. Талони можливо обрати на зручну дату та час. Вони доступні на сайті в розділі Е-запис та в терміналі.

З собою потрібно підготувати та взяти такі документи:

  • паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картку та витяг про місце проживання);
  • копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (у разі наявності);
  • довідка з поліції (якщо свідоцтво було викрадено).

«Орієнтовна вартість – 350 грн адміністративна послуга та 486 грн – бланк свідоцтва. Перереєстрація транспортного засобу та видача документів здійснюється у день звернення», – йдеться у повідомленні.

У Центрі додали, що під час перереєстрації авто власник може замовити електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу без виготовлення на пластиковому бланку.

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