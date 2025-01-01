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Реєстр породистих собак поповниться ще однією вівчаркою — ісландською

10:59, 1 січня 2025
Англійський клуб собаківництва визнав породу ісландська вівчарка.
Реєстр породистих собак поповниться ще однією вівчаркою — ісландською
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Клуб собаківництва у Великій Британії офіційно визнав породу ісландська вівчарка. Про це повідомляє The Guardian.

Як відомо, Кеннел-клуб — найбільша у Британії організація, що займається реєстрацією чистокровних собак і порід собак.

Ісландська вівчарка згадувалася у пʼєсі Вільяма Шекспіра «Генріх V». Ще більш як тисячу років тому її згадували в ісландських сагах. Але до офіційного реєстру з родоводами її внесуть тільки 1 квітня 2025 року.

Незважаючи на визнання, ісландська вівчарка поки що не зможе брати участь у виставках під егідою Кеннел-клубу.

Клуб офіційно визнає породу тільки в тому разі, якщо вже народилося кілька поколінь. Це дає змогу визначити родовід тварини та передбачити її характеристики — темперамент, здоровʼя, фізичні навантаження та потреби в догляді. Однією з останніх визнаних порід став польський мисливський собака.

Ісландська вівчарка — це невеликий пастуший пес. За характером вони активні, доброзичливі й легко піддаються дресируванню. Висота дорослих собак у холці — близько 42—25 см, вага — 12—14 кг. В ісландської вівчарки багата палітра мастей — біла, руда, чорна, золотиста, сіра та різні колірні поєднання.

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